Organizasyonun 1. turunda mücadele eden Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor 'un da 2. turdaki olası rakipleri belli oldu.

Kaynak: AA

Avusturya, Viyana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika

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