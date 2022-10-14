54 kiloda mücadele son Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş, Ukraynalı rakibi Anastasia Kovalchuk'a mağlup olurken, 60 kiloda ringe çıkan Gizem Özer ise yine Ukraynalı Hanna Okhrei'yi yenerek bir üst tura çıktı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde başlayan organizasyonda bugün milli sporcular Hatice Akbaş ile Gizem Özer ringe çıktı.

Kaynak: AA

Hatice Akbaş, Türkiye, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası başladı - Son Dakika

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