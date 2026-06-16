Avrupa Kupalarında İkinci Eleme Turu Kuraları Yarın - Son Dakika
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Avrupa Kupalarında İkinci Eleme Turu Kuraları Yarın

16.06.2026 11:00
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Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, Avrupa kupalarının ikinci eleme turunda yer alacak.

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak.

Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

Kaynak: AA

Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Kupalarında İkinci Eleme Turu Kuraları Yarın - Son Dakika

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