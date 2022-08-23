Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak - Son Dakika
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Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak

23.08.2022 17:06
Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak

Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları ile erkekler ve kadınlarda yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörünün belirleneceği ödül töreni 25 Ağustos Perşembe ve 26 Ağustos Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, 25 Ağustos Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Kura çekimi ile "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Teknik Direktörü" ödül töreni yapılacak. 26 Ağustos Cuma günü ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çekilecek kura ile gruplar belirlenecek.

İstanbul Avrupa futbolunun sezon finaline de ev sahipliği yapacak. 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran 2023'te yine İstanbul'da yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa futbolunun zirvesine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk futbolunun da Avrupa'da zirveye çıkmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Avrupa kupaları finallerinde Türk kulüplerini görmek için Türk futbolunun tüm paydaşlarına ciddi sorumluluklar düşüyor. Biz TFF olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Kulüplerimizle sorumluluklarımızı yerine getirip Türk futbolunu Avrupa futbolunun zirvesine çıkarmak istiyoruz. Avrupa Kupalarında görev alan hakemlerimizin sayısını artırmak ve performansları yükseltmek için de çalışıyoruz. UEFA Avrupa kupalarında Türk hakemlerinin sayısının artması da yine Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacaktır."

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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