Juventus ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Allianz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada Sevilla, 26. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. İtalyan devinin tur umutlarını yeşerten golü ise 90+7. dakikada Federico Gatti kaydetti. Juventus'un deneyimli stoperi Bonucci, 500. resmi maçına çıkarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.
Avrupa Ligi yarı final turunun bir başka maçında ise Roma, sahasında Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Roma'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Edoardo Bove kaydetti.
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fiorentina, sahasında Basel'e 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi yarı final diğer karşılaşmasında ise West Ham United, AZ Alkmaar'ı 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Avrupa Ligi finaline son dakikada bulduğu golle tutunan Juventus'ta herkes, Bonucci'nin başarısını konuşuyor - Son Dakika