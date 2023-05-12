Avrupa Ligi finaline son dakikada bulduğu golle tutunan Juventus'ta herkes, Bonucci'nin başarısını konuşuyor - Son Dakika
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Avrupa Ligi finaline son dakikada bulduğu golle tutunan Juventus'ta herkes, Bonucci'nin başarısını konuşuyor

12.05.2023 13:21

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Juventus, sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada İtalyan ekibi için beraberlik golünü 90+7. dakikada Federico Gatti kaydetti. Öte yandan Juventus'ta Bonucci 500. resmi maçına çıkarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

Juventus ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Allianz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

JUVENTUS SON DAKİKA TURA TUTUNDU

Karşılaşmada Sevilla, 26. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. İtalyan devinin tur umutlarını yeşerten golü ise 90+7. dakikada Federico Gatti kaydetti. Juventus'un deneyimli stoperi Bonucci, 500. resmi maçına çıkarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

ROMA, LEVERKUSEN'İ TEK GOLLE GEÇTİ

Avrupa Ligi yarı final turunun bir başka maçında ise Roma, sahasında Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Roma'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Edoardo Bove kaydetti.

KONFERANS LİGİ'NDE SONUÇLAR

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fiorentina, sahasında Basel'e 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi yarı final diğer karşılaşmasında ise West Ham United, AZ Alkmaar'ı 2-1 yendi.

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Sevilla FC, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ligi finaline son dakikada bulduğu golle tutunan Juventus'ta herkes, Bonucci'nin başarısını konuşuyor - Son Dakika


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