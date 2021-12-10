Avrupa Ligi'nde grup etabının en iyi 11'inde bizden de iki isim var

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı tamamlandı. Galatasaray namağlup lider olarak son 16 turuna yükselirken, Fenerbahçe grubunu 3. bitirerek Konferans Ligi'ne düştü. Dünyaca ünlü bir futbol istatistik sitesi tarafından belirlenen grup aşamasının en iyi 11'inde Muslera ve Marcao'ya yer aldı.

Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının tamamlanmasının ardından Whoscored isimli futbol istatistik sitesi grup aşamalarının en iyi 11'ini belirledi. En iyi 11'de Galatasaray'dan 2 futbolcuya yer verildi. GALATASARAY, AVRUPA'YI DİZE GETİRDİ Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi güçlü takımların bulunduğu grubundan namağlup çıkara son 16 turuna yükseldi. Oynadığı 6 maçta kalesinde 3 gol gören sarı-kırmızılılarda Muslera ve Marcao grup aşamasının en iyi 11'ine seçildi. Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'i şöyle: Muslera (Galatasaray)

Marcao (Galatasaray)

Ralston (Celtic)

Badiashile (Monaco)

Cresswell (West Ham)

Januzaj (Real Sociedad)

Ivanic (Kızılyıldız)

Rice (West Ham)

Ekambi (Lyon)

Wirtz (Bayer Leverkusen)

Horta (Braga)

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