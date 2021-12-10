Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının tamamlanmasının ardından Whoscored isimli futbol istatistik sitesi grup aşamalarının en iyi 11'ini belirledi. En iyi 11'de Galatasaray'dan 2 futbolcuya yer verildi.
Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi güçlü takımların bulunduğu grubundan namağlup çıkara son 16 turuna yükseldi. Oynadığı 6 maçta kalesinde 3 gol gören sarı-kırmızılılarda Muslera ve Marcao grup aşamasının en iyi 11'ine seçildi.
Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'i şöyle:
Son Dakika › Spor › Avrupa Ligi'nde grup etabının en iyi 11'inde bizden de iki isim var - Son Dakika Spor