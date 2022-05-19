Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt - Son Dakika
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Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt

19.05.2022 01:05

UEFA Avrupa Ligi finalinde normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Eintracht Frankfurt, seri penaltı atışlarında Rangers'ı 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

Eintracht Frankfurt ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla şehrinde karşı karşıya geldi. Roman Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı, seri penaltı atışlarında 5-4 kazanan Alman ekibi şampiyon oldu.

NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça dengeli bir oyun oynanırken, iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarı da ise sahada bambaşka bir oyun vardı. 57. dakikada Rangers'tan Aribo gol perdesini açarak takımına üstünlüğü getirdi. Bu golden sonra Alman ekibi rakip kalede baskısını artırdı ve 69. dakikada Borre skora dengeyi getiren isim oldu. Normal sürede başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

ŞAMPİYONU PENALTILAR BELİRLEDİ

Uzatma devrelerinde oldukça temkinli oynayan iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Rangers'ı 5-4 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

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UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon... UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon... Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon... Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon...

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Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt - Son Dakika
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