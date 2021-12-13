Bizim Çocuklar, lider çıktığına bin pişman! En kötü kurayı çektiler

Törene damga vuran tepki! Ellerini iki yana açıp isyan etti: Çıldıracağım Allah'ım

Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralarınardından Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray 'ın Son 16'da beklediği ligde, Play-Off'taki kuralar nefes kesti.

Son Dakika › Spor › Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! - Son Dakika Spor

Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi