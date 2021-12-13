Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralarınardından Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray'ın Son 16'da beklediği ligde, Play-Off'taki kuralar nefes kesti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;
İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:
Atalanta - Olympiakos
Sevilla - Dinamo Zagreb
RB Leipzig -Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.
Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
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