Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun'u istedi - Son Dakika
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Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun'u istedi

16.09.2022 17:03
Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun'u istedi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri olan Dinamo Kiev, sarı-lacivertlilerden Serdar Dursun'a talip oldu.

Fenerbahçe'de forma şansını kaybeden Serdar Dursun için Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev devreye girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan rakibinin isteğine sıcak bakan sarı-lacivertliler kararı golcü futbolcuya bıraktı.

TRANSFERE SICAK DEĞİL

Ukrayna basınında yer alan haberde Ukrayna ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un bu ülkeye transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maça çıkan ve bu maçların çoğunda oyuna sonradan giren Serdar Dursun, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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Serdar Dursun, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun'u istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun'u istedi - Son Dakika
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