Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun'u istedi

Fenerbahçe'de forma şansını kaybeden Serdar Dursun için Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev devreye girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan rakibinin isteğine sıcak bakan sarı-lacivertliler kararı golcü futbolcuya bıraktı.

TRANSFERE SICAK DEĞİL

Ukrayna basınında yer alan haberde Ukrayna ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un bu ülkeye transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maça çıkan ve bu maçların çoğunda oyuna sonradan giren Serdar Dursun, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.