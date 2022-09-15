Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

15.09.2022 09:30
Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i devirerek gruba 3 puanla başlayan Fenerbahçe, ikinci maçında bu akşam Rennes'e konuk olacak. Zorlu Fransa deplasmanında 3 puanı kapıp 2'de 2 yapmayı hedefleyen sarı lacivertliler, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. İşte 22.00'da başlayacak maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oluyor. Bu akşam saat 22:00'de oynanacak maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

RENNES'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fransız ekibinde pazar günü oynanan Auxerre maçında sakatlanan ve 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen takımın beyni Baptiste Santamaria forma giyemeyecek. PSG'den 20 milyon Euro'ya transfer edilen ancak kas yırtılması nedeniyle forma giyemeyen Arnaud Kalimuendo, kasığından sakat olan ve 15 gün daha forma giyemeyecek olan stoper Warmed Omari ve yine kas sakatlığı bulunan Belçikalı sağ kanat Jeremy Doku da takımı yalnız bırakacak. 4 oyuncunun yokluğu kırmızı siyahlı ekibin gücünü olumsuz etkiliyor.

FENERBAHÇE TAM KADRO

İşte temsilcimizin Fransa'ya giden kadrosu: Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre Mor, King, Valencia

YORUMLAR
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Fenerbahçe, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... - Son Dakika


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09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
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SON DAKİKA: Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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