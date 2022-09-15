Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oluyor. Bu akşam saat 22:00'de oynanacak maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

RENNES'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fransız ekibinde pazar günü oynanan Auxerre maçında sakatlanan ve 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen takımın beyni Baptiste Santamaria forma giyemeyecek. PSG'den 20 milyon Euro'ya transfer edilen ancak kas yırtılması nedeniyle forma giyemeyen Arnaud Kalimuendo, kasığından sakat olan ve 15 gün daha forma giyemeyecek olan stoper Warmed Omari ve yine kas sakatlığı bulunan Belçikalı sağ kanat Jeremy Doku da takımı yalnız bırakacak. 4 oyuncunun yokluğu kırmızı siyahlı ekibin gücünü olumsuz etkiliyor.

FENERBAHÇE TAM KADRO

MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre Mor, King, Valencia