Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti

Fenerbahçe, Avusturya'da 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında İsmail Yüksek'in golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde, genç futbolcu performansıyla öne çıkan isim oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

12. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden çektiği şutta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Takımını 1-0 öne geçiren 23 yaşındaki futbolcu, başarılı top kapmaları ve hücuma verdiği destek ile de taraftarını mest etti. İsmail Yüksek ile ilgili sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.