Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

18.03.2022 17:23
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

AVRUPA LİGİÇeyrek FinalLeipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) West Ham United (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa) Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

- Yarı FinalLeipzig/Atalanta - Braga/RangersWest Ham United/Olympique Lyon - Eintracht Frankfurt/Barcelona

AVRUPA KONFERANS LİGİÇeyrek FinalLeicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda)Bodo Glimt (Norveç) - Roma (İtalya) Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya) Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

- Yarı FinalLeicester City/PSV - Bodo Glimt/RomaFeyenoord/Slavia Prag - Marsilya/PAOK

FİNALLER SEVİLLA VE TİRAN'DA

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakaları 7 ve 14 Nisan, yarı final mücadeleleri ise 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nin finali 18 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacakken, Avrupa Konferans Ligi'nin finaline ise 25 Mayıs Çarşamba günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu ev sahipliği yapacak.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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