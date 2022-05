Avrupa Ligleri için radikal değişiklikler - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig formatına geçildi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ekstra 4 takım nasıl belirlenecek?

Lig formatı nasıl olacak?Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup formatından lig formatına geçileceğini açıkladı. Buna göre, her bir organizasyonda artık 32 takım değil 36 takım mücadele edecek. Oluşturulan lig formatına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımlar 4'ü içerde 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı takım ile 8 maç oynayacak. Ancak bu maçlar deplasmanlı oynanmayacak ve çekilecek fikstüre göre belli olacak. Konferans Ligi'ndeki takımların maç sayısı ise 3'ü içeride 3'ü dışarı olmak üzere 6 farklı takımla oynanacak 6 maç olacak.ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK OLAN EKSTRA 4 TAKIM NASIL BELİRLENECEK?UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ekstra 4 takım şu kriterlere göre belirlenecek;UEFA Ülkeler sıralamasında 5'inci sırada yer alan ülkenin o sezon ligini 3'üncü sırada bitiren takım, direkt olarak grup aşamasına dahil olacak."Şampiyonlar Yolu" olarak adlandırılan Play-Off sisteminden gelecek olan 4 takım sayısı 5'e yükseltilecek.Diğer iki kontenjan ise bir önceki sezon UEFA organizasyonlarında en çok puan toplayan iki ülkenin birer takımına gidecek. Örnek verilecek olur ise, eğer bu kural bu sene geçerli olsaydı bu iki kontenjan, Avrupa kupalarında bu sezon en çok puan toplayan İngiltere ve Hollanda 'ya verilecekti.LİG FORMATI NASIL OLACAK? UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak olan lig sisteminin detayları da belli oldu. Buna göre, 36 takımın dahil olduğu lig formatında her takım 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir play-off oynayacak.UEFA ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren lig usulüne geçileceğini belirtti. Buna göre, Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç; Konferans Ligi'nde ise 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.