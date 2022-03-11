Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu

11.03.2022 09:37

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Aslan, Avrupa'da tam tersi bir performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde henüz hiç yenilmeyen Aslan, deplasmanda gol dahi yemedi. Avrupa'nın istatistik lideri olarak listeye girdi.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Temsilcimiz tur için avantajlı bir skorla İstanbul'a dönüyor. alatasaray, Barcelona ile rövanş müsabakasını 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak.

Süper Lig 'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray, Avrupa'da çok başka. Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova'nın olduğunu grubu lider tamamlayan temsilcimiz, kalesini gole kapatarak bu alanda tek takım olma unvanını elde etmişti.

Sen neymişsin be Aslan! Avrupa'nın en iyi takımı Galatasaray

BARCELONA DA GEÇEMEDİ

Avrupa Ligi'nde henüz yenilgisi olmayan Galatasaray, Barcelona'ya da izin vermedi. Barcelona ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, 4 deplasman maçından da gol yemeden ayrıldı. Galatasaray şu anda Avrupa'da hiç yenilmeyen ve deplasmanda gol yemeyen tek takım.

EN UZUN SERİ

Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aslan, 2000 yılındaki 13 maçlık serinin ardından en uzun serisini yakaladı.

YORUMLAR
500
Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu 'Gol' sesleriyle inletti Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu 'Gol' sesleriyle inletti Berabere kalınan maçta, Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol serisini bozdu Berabere kalınan maçta, Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol serisini bozdu

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
07:01 İngiltere'den Ukraynalılara müjde! "Mülteciler için oda" programıyla İngiltere'de kalabilecekler
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
08:59 Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:44:30. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement