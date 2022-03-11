Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu - Son Dakika

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Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Temsilcimiz tur için avantajlı bir skorla İstanbul'a dönüyor. alatasaray, Barcelona ile rövanş müsabakasını 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak.

Süper Lig 'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray, Avrupa'da çok başka. Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova'nın olduğunu grubu lider tamamlayan temsilcimiz, kalesini gole kapatarak bu alanda tek takım olma unvanını elde etmişti.

BARCELONA DA GEÇEMEDİ

Avrupa Ligi'nde henüz yenilgisi olmayan Galatasaray, Barcelona'ya da izin vermedi. Barcelona ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, 4 deplasman maçından da gol yemeden ayrıldı. Galatasaray şu anda Avrupa'da hiç yenilmeyen ve deplasmanda gol yemeyen tek takım.

EN UZUN SERİ

Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aslan, 2000 yılındaki 13 maçlık serinin ardından en uzun serisini yakaladı.