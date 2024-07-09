Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak

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Geçen sezonun ardından EURO 2024'te de başarılı performansını sürdüren Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devleri Arsenal ve Manchester United'ı karşı karşıya getirdi. Arsenal, Ferdi 20-25 milyon sterlin civarında bir teklif hazırladı. Manchester United ise bu rakamın üzerine çıkmayı planlıyor.

09.07.2024 17:14
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Fenerbahçe'deki başarılı performansını EURO 2024'teki futboluyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak Avrupa'nın iki dev kulübü milli yıldızın için transfer yarışına girdi.

İNGİLİZ DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

İngiliz basınında çıkan habere göre; Ferdi için en cazip teklifleri hazırlayan İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri Arsenal ve Manchester United, transferde karşı karşıya geldi.

REKOR KIRACAK RAKAMLAR KONUŞULUYOR

Arsenal'in 20-25 milyon sterlin bandında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtilirken Manchester United'ın ise bu teklifin üzerine çıkabileceği aktarıldı.

UNITED DAHA ISRARCI

Manchester United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı iyi bir sol bek ile kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edildi. 24 yaşındaki sol bekin bu nedenle Manchester United için oldukça önemli bir transfer olabileceği ve bu neden Kırmızı Şeytanlar'ın milli futbolcuyu Arsenal'e kaptırmak istemeyeceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46'sı ilk 11 olmak üzere 51 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya yenilerek veda ettiği EURO 2024'te de takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi, turnuvadaki 5 maça da ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ferdi Kadıoğlu Premier Lig\'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak

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Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Beşiktaş ve fenerbahçe gibi dünya markaları futbolcu fabrikası gibi maşallah Türkün en büyük gururları 16 12 Yanıtla
    Talat Yelbuz: iki kuş tabii kuşdas bu ülkede rekor ASLAN da 3 16 ferhat eser: fransanın küçük kasaba kulübü ne bilsin dimi 6 1
  • Malata Almanya: Hakediyor efendiliği ile mücadelesi ile. İşin kötü tarafı milli takımımızda oyuncularımız hepsi dünyanın en iyi takımlardında forma giyiyor real madrid, inter, juventus, dortmund ve dünya devlerinden transfer teklifleri geliyor sen bu takıma korkak futbol oynattın ya montella ben sana ne diyeyim.. 21 0 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz: Şampiyon olmuş malum takımın başkanı kendisi açıklama yaptı futbolcu satılımız yok gelen herhangi bir teklifde yok diye buradan çıkartmanız gereken bir ders var unutmayın 0 0 Yanıtla

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