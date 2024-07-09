Ferdi Kadıoğlu Premier Lig\'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak

Spor

Fenerbahçe'deki başarılı performansını EURO 2024'teki futboluyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak Avrupa'nın iki dev kulübü milli yıldızın için transfer yarışına girdi.

İNGİLİZ DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

İngiliz basınında çıkan habere göre; Ferdi için en cazip teklifleri hazırlayan İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri Arsenal ve Manchester United, transferde karşı karşıya geldi.

REKOR KIRACAK RAKAMLAR KONUŞULUYOR

Arsenal'in 20-25 milyon sterlin bandında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtilirken Manchester United'ın ise bu teklifin üzerine çıkabileceği aktarıldı.

UNITED DAHA ISRARCI

Manchester United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı iyi bir sol bek ile kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edildi. 24 yaşındaki sol bekin bu nedenle Manchester United için oldukça önemli bir transfer olabileceği ve bu neden Kırmızı Şeytanlar'ın milli futbolcuyu Arsenal'e kaptırmak istemeyeceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46'sı ilk 11 olmak üzere 51 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya yenilerek veda ettiği EURO 2024'te de takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi, turnuvadaki 5 maça da ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.