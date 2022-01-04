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Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu - Son Dakika

Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu

04.01.2022 11:54

- Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu Adis Musinovic: "Türkleri Bosna'ya bekliyoruz" Saraybosna Igman ve Bjelasnica Ski Merkezi Müdürü Adis Musinovic, Bjelasnica'nın profesyonel bir kayak merkezi olduğunu belirterek, "Toplam 40 km pist mevcut.

- Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu

Adis Musinovic: "Türkleri Bosna'ya bekliyoruz"

SARAYBOSNA - Saraybosna Igman ve Bjelasnica Ski Merkezi Müdürü Adis Musinovic, Bjelasnica'nın profesyonel bir kayak merkezi olduğunu belirterek, "Toplam 40 km pist mevcut. Son teknoloji ile üretilmiş teleferiklerimiz var. Burada kar üretim konusunda son teknoloji kullanıyoruz. Kış kayak sezonu uzun sürüyor" dedi.

Saraybosna Igman ve Bjelasnica Ski Merkezi Müdürü Adis Musinovic, Türk basın mensuplarına Igman ve Bjelasnica dağları ile kayak merkezi hakkında bilgiler verdi. Igman Dağı'nın, Bjelasnica'ya göre daha sakin, aile ortamına uygun olan bir kayak merkezi olduğunu belirten Musinovic, "Bjelasnica Kayak Merkezi, 1984 Olimpiyatları için hazırlanan önemli bir spor merkezi. Buradaki kayak pistlerimiz daha çok profesyonel kayak pistidir. Yarışma için hazırlanan pistler. Toplam 40 km pist mevcut. Son teknoloji ile üretilmiş teleferiklerimiz var. Burada kar üretim konusunda son teknoloji kullanıyoruz. Kış kayak sezonu uzun sürüyor diyebiliriz. Igman ve Bjelasnica'nın önemli özelliği Saraybosna'ya yarım saat mesafede olması. Havaalanına da 20 dakika mesafede. Burası 1200 rakım. Bjelasnica'nın zirvesine kadar teleferikler çıkıyor. Oranın rakımı 1900" diye konuştu.

"Avrupa'nın önemli merkezlerinden"

Bjelasnica'nın bir spor merkezi olduğunu vurgulayan Musinovic, "Etrafında çok önemli konutlar inşa ediliyor. Bu nedenler sadece kış turizmi değil yaz turizmi de çok yaygın. Bjelasnica çok güzel bir dağ. Avrupa'nın önemli merkezlerindendir. Birçok özelliği var. Karasal iklimi geçiyor. Dağın diğer tarafında Akdeniz iklimi var. Bu nedenle bir günde 4 mevsim olabiliyor. Burada dağımızı korumaya çalışıyoruz. Burası Saraybosna'nın su ihtiyacını karşılayan bölgesi. Konutların yanında otel de inşa ediliyor. Spor kompleksi de var. 3500 apartman burada bulunmaktadır. Otellerde 2000 oda var. Dışarıdan gelen turistlere baktığımızda ağırlık komşu ülkelerimizde. Körfez ülkelerinden gelenler oluyor. Özellikle yaz döneminde geliyorlar. Son apartmana kadar doluyor. Doğa güzelliği arıyorlar. Buranın doğa güzelliği muhteşemdir. Buralara gelip evlerine döndüklerinde burayı tavsiye ediyorlar. Son 4 yılda her sene yüzde yüz artışla gidiyoruz. Son 4-5 yılda Türkiye'den özellikle ara tatil dönemlerinde gelenler oluyor. Burada birkaç projelerde çalışan Türk şirketleri de oldu. Onların tavsiyeleri üzerine de Türkiye'den gelenleri gördük" diye konuştu.

Igman ve Bjelasnica'nın oksijen deposu olduğunu söyleyen Adis Musinovic, "Bu yüzden Bosna savaşı öncesi futbol takımlarının burada antrenman yaptığını biliyoruz. Sağlık Turizmi için de önemli bir yer" şeklinde konuştu.

Bölgedeki diğer kayak merkezlerine göre fiyatların uygun olduğunu ifade eden Musinovic, "Yaz mevsiminde yarım pansiyon konaklama kişi başı 30 Euro'dan başlıyor. Otellerin yanında birçok apartman bulunmaktadır. Yaklaşık 50 Euro'ya 4-5 kişilik bir aile apartmanda kalabiliyor. Günlük ski pass ücreti 18 Euro. Bütün kayak takımı 10 Euro. Buranın ana sezonu dediğimiz 25 Aralık'ta başlıyor. Ocak sonuna kadar sürüyor. Bu tarihlerin dışında fiyatlar daha uygun" açıklamasını yaptı.

Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu
Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu
Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu

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Toros Dağları, Kayak Merkezi, Saraybosna, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu - Son Dakika
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