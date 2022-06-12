Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular aldı - Son Dakika
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Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular aldı

12.06.2022 18:08
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular aldı

Almanya'da gerçekleşen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyonun en fazla madalya elde eden ülkesi oldu.

Almanya'da gerçekleşen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyonun en fazla madalya elde eden ülkesi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih şehrinde düzenlenen ve toplam 12 farklı ülkenin madalya elde ettiği şampiyonada Türkiye'nin 8 madalyayla zirvede yer aldığı aktarıldı.

Sıralamada Türkiye'nin ardından Hollanda ve Büyük Britanya'nın geldiği belirtildi.

Şampiyonada, klasik yay kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun ve Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya alırken, makaralı yay erkeklerde Yakup Yıldız ve Klasik Yay Kadın Milli Takımı gümüş, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer ve Makaralı Yay Karışık Takımı, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular aldı - Son Dakika

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