Genel kurula Türkiye'yi temsilen Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve TMOK Başkanı Uğur Erdener , TMOK Başkan Yardımcısı, EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat ile TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Makedonya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu, 2023'te İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

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