Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu

28.04.2022 11:51
Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu

Romanya'da 5-12 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın kadrosu belli oldu.

Romanya'da 5-12 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın kadrosu belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda antrenörler Erkan Mutlu ve Hakan Delibaş yönetiminde kadroya çağrılan 8 kadın ve 8 erkek toplam 16 sporcu şunlar:

Kadınlar: Belis Şakar, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nilsu Demirhan, Sevim Eylül Süpürgeci, Sudem Denizli, Talya Erdoğan

Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emir Batur Albayrak, Kaan Kara, Kuzey Tunceli, Sanber Yiğit Oktar, Tolga Temiz.

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Türkiye, Romanya, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu - Son Dakika
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