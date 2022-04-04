ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı

04.04.2022 15:47

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Feyzullah Aktürk, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde törenle karşılandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Feyzullah Aktürk, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde törenle karşılandı.

Feyzullah Aktürk için belediye binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2 yıldır belediyelerinin sporcusu olan Feyzullah Aktürk'ün kendilerini çok onurlandırdığını söyledi.

Bu başarılarının devamı için milli sporcuya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Feyzullah'a çok teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Ancak diyoruz ki Avrupa şampiyonluğu yetmez, biz inşallah dünya şampiyonluğu istiyoruz. Olimpiyat şampiyonluğu istiyoruz. Feyzullah kardeşimiz 13 Mart'ta Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya getirdi, hemen ardından 30 Mart'ta da Macaristan'daki Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu. Hepinizin bildiği üzere geçen yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş altında kürsü yaparak Çanakkale'nin başpehlivanı oldu. İşte bunlarla beraber onurlandık ve gururlandık. Bunun için başta ailesi olmak üzere antrenörü Halil Bey'e, Feyzullah kardeşimize sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan söz veriyorum, eğer dünya şampiyonu olursa havalimanında karşılayacağız."

Şampiyon milli güreşçi Feyzullah Aktürk ise kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Törene, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı
ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'e Lapseki'de karşılama töreni yapıldı - Son Dakika
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