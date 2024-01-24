 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Şampiyonu Milli Kick Boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Şampiyonu Milli Kick Boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcusu Cihan Aksun, Türkiye Kick Boks Turnuvası, Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Turkish Open Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıların ardından Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Aksun, hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu belirterek, Antalya'da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etmek ve diğer uluslararası şampiyonalarda da başarılı olmak istediğini söyledi. Antrenör Adem Ayten ise Aksun'un başarılarının inanç ve azimle çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin Dünya Şampiyonası olduğunu ifade etti.

Avrupa Şampiyonu Milli Kick Boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor
24.01.2024 - 11:26,
Abone Ol

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Cihan Aksun, geçen yıl düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası ve Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik, Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda da üçüncülük elde etti.

İlk kez milli takım formasıyla mücadele ettiği Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Cihan Aksun, günde çift idmanla çalışmalarına devam ediyor.

Lise son sınıf öğrencisi Cihan Aksun, AA muhabirine, geçen yıl çok yoğun bir maç dönemi geçirdiğini söyledi.

Birincilikler elde etmek için çok çalıştığını aktaran Cihan Aksun, "Çalışmalarımızı seri ve devamlı şekilde sürdürdük, emeklerimizin karşılığını aldık. Avrupa şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Ülkemizi ve Kırıkkale'yi gururlandırdık, Türk bayrağımızı dalgalandırdık." diye konuştu.

"İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız"

Cihan Aksun, yarın Antalya'da devam eden Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılacağını dile getirdi.

Bu şampiyona için de yoğun antrenman dönemi geçirdiğini anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"İnşallah burada da birincilik elde edeceğiz. Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na da hazırlanıyoruz. İnşallah burada da altın madalya planlıyoruz. Sonrasında ise Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda da inşallah birinci olup, Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek istiyorum. Ülkemizi ve Kırıkkale'yi gururlandırıp, bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah. Çok çalışıyoruz ve inşallah emeğimizin karşılığını alacağız."

Adem Ayten: "Hedefimiz tabii ki Dünya Şampiyonası"

Antrenör Adem Ayten ise geçen yıl inanç ve azimle çalıştıklarını, karşılığını da Cihan Aksun'la Avrupa şampiyonluğu, Kürşad Ali Topal ile de Avrupa üçüncülüğü olarak aldıklarını vurguladı.

Çalışana Allah'ın her şeyi nasip ettiğini aktaran Ayten, şöyle devam etti:

"Antalya'daki Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası ve Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu 3 şampiyonada en yüksek puanı alan, Macaristan'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılacak, ülkemizi ve milli takımımızı temsil edecek. Antalya'daki şampiyonaya gideceğiz. Sporcularımızla en güzel şekilde mücadele ederek madalya ve puanlarımızı alacağız. Hedefimiz tabii ki Dünya Şampiyonası."

Ayten, durmadan çalışarak bundan sonra da Kırıkkale ve Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nü en güzel şekilde temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dünya Şampiyonası, Kick Boks, Türkiye, Dünya, Avrupa Şampiyonası, Antrenman, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Milli Kick Boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:15:45. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu Milli Kick Boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement