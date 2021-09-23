Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı

Kayseri'de; geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı başlayan Avrupa Spor Haftası, Kayseri'de de düzenlenen törenle başladı. Atatürk Spor Kompleksi Açık Saha'da düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra jimnastik, karate, güreş ve okçuluk gösterileriyle devam eden törenin açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptı. Kabakçı konuşmasında; olimpik sporcuların yetişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydederek; "Şehrimizde ve ülkemizde sporun tabana yayılması olgusunu hem spor kültürünün yayılması adına yapılacak çalışmaları kurumumuz olarak bu hafta içerisinde toplumumuza daha net koymak için ortaya koyduğumuz bir çalışma. Gerçekten çok iyi bir kadroyla çalışıyoruz. Aynı zamanda çok yetenekli sporcularımız var. Bizler bu yeteneklerimizi ve aynı zamanda devletimizin yapmış olduğu spora olan yatırımları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Son 15 yılda tesisleşme hamlelerinin de öne çıkmasıyla birlikte sporun tabana yayılması, branş çeşitliliğinin artması aynı zamanda tüm yetenekli çocuklarımızı da çeşitli organizasyonlarla spora kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Bizler; hiçbir zamanımızı boşa geçirmeden devletimizin, milletimizin bize bahşettiği ortamları en iyi şekilde değerlendirerek başta spor kültürü ve aynı zamanda sağlıklı yaşam adına spor yaptırabilmeyi en iyi yapacak kurumlardanız. Branşlardaki gelişmeleri ve elde ettiğimiz başarıları gördükçe üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünerek aynı zamanda da olimpik yolda ilerleyecek sporcular yetiştirecek çalışmalarla inşallah önümüzdeki yıllarda Kayserimizde birçok branşta sporcularımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, kesilen kurdele ile açıldı. - KAYSERİ