Avrupa Triatlon Birliği'nden Türkiye'ye üç ödül - Son Dakika

Avrupa Triatlon Birliği tarafından "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu" ve "Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke" ödülleri İspanya'da düzenlenen özel bir gecede Türkiye'ye verildi. Alanya Triatlonu da "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde üçüncü oldu.

Triatlon branşı ile ilgili olarak son yıllarda ulusal ve uluslararası ölçekte önemli ve inovatif projelere imza atan Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği tarafından "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu" ve "Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke" ödüllerine layık görüldü. Geçtiğimiz yıl 30'uncusu gerçekleşen ve dünyanın en eski triatlon yarışlarından birine ev sahipliği yapan Alanya da 2021 yılındaki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde üçüncü olarak tarihinde bir ilke imza attı.