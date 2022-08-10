Avrupa Triatlon Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Triatlon Şampiyonası

10.08.2022 17:35
Avrupa Triatlon Şampiyonası

Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular Enes Kızılcık ve Gültigin Er, Almanya'ya gitti.

Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular Enes Kızılcık ve Gültigin Er, Almanya'ya gitti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-14 Ağustos tarihlerinde Münih şehrinde 26 ülkeden 72 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada yarışacak Gültigin Er ve Enes Kızılcık, hazırlıklarını 25 Temmuz'dan beri İspanya'da sürdürüyordu.

Şampiyonada yarışlar 13 Ağustos Cumartesi günü elit erkekler kategorisi ile başlayacak.

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Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Triatlon Şampiyonası - Son Dakika

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