Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular Enes Kızılcık ve Gültigin Er, Almanya'ya gitti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-14 Ağustos tarihlerinde Münih şehrinde 26 ülkeden 72 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada yarışacak Gültigin Er ve Enes Kızılcık, hazırlıklarını 25 Temmuz'dan beri İspanya'da sürdürüyordu.

Şampiyonada yarışlar 13 Ağustos Cumartesi günü elit erkekler kategorisi ile başlayacak.