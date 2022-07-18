Avrupa Üniversite Oyunları

Uludağ Üniversitesi'nin bir diğer sporcusu Aydın Aslan ise Ukraynalı Sviatoslav Hasiuk ile karşılaştığı K1 erkekler 71 kilo yarı final maçını kaybederek bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Aydın Aslan, Spor, Son Dakika

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