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Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. tura çıktı - Son Dakika
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Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ın 7. gününde tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dördüncü tura çıkmayı başardı. Medvedev, Felix Auger-Aliassime'yi 3-0 yenerek, Zverev ise Alex Michelsen'i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Tek kadınlarda ise Ukraynalı raket Elina Svitolina, Viktorija Golubic'i 2-0 yenerek 4. tura çıktı.

Avustralya Açık\'ta Medvedev ve Zverev 4. tura çıktı
20.01.2024 - 16:21,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dördüncü tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün akşam seansında üçüncü tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'yi 6-3, 6-4, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 4. tura çıkma başarısını gösterdi.

6 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev ise ABD'li raket Alex Michelsen'i 6-2, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde 19 numaralı seribaşı Birleşik Krallık'tan Cameron Norrie, 11 numaralı seribaşı Norveçli raket Casper Ruud'u 3-1 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Portekizli tenisçi Nuno Borges, 13 numaralı seribaşı Bulgar raket Grigor Dimitrov'u 3-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda ise 19 numaralı seribaşı Ukraynalı raket Elina Svitolina, İsviçreli tenisçi Viktorija Golubic'i 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.

Kaynak: AA
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