Üye Girişi
Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu - Son Dakika

Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu

08.01.2022 12:22
Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen ve bir otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in avukatları, Sırp tenisçinin aralıkta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı gerekçesiyle aşıdan muaf tutularak ülkeye giriş izni aldığını savundu.

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen ve bir otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in avukatları, Sırp tenisçinin aralıkta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı gerekçesiyle aşıdan muaf tutularak ülkeye giriş izni aldığını savundu.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinin resmi internet sitesinde, 10 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek duruşma öncesi Djokovic'in avukatlarının sunduğu yazılı savunmaya yer verildi.

Belgede Djokovic'in, 16 Aralık'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 14 gün sonrasında herhangi bir semptom göstermediği gerekçesiyle Avustralya Tenis Birliğinin verdiği "Kovid-19 aşısından tıbbi muafiyet" kararıyla geçici vize aldığı öne sürüldü.

Aşı muafiyetinin ilk olarak birliğin, sonrasında da Victoria Eyalet Hükümeti'nin bağımsız uzmanlardan oluşan kurulları tarafından onaylanarak verildiği kaydedildi.

Muafiyet kararının ardından Djokovic'in, ülkeye giriş koşullarını sağladığına ve karantinaya girmeden Avustralya'ya gidebileceğine dair resmi belge aldığı da ifade edildi.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul görmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, bir otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti. Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

YORUMLAR
500

Avustralya, Tenis, Ocak, Aşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu - Son Dakika Spor


Ülkeyi terk ettiği söyleniyordu! Sözcüsünden açıklama geldi: Nazarbayev Kazakistan'da! Ülkeyi terk ettiği söyleniyordu! Sözcüsünden açıklama geldi: Nazarbayev Kazakistan'da!         
12:23
Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor         
12:12
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20

Son Dakika Haberleri
12:12 Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor
12:11 Löw'den, Fenerbahçe'yi itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!
12:10 Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 12:28:27. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement