Avusturya, 2026 Dünya Kupası'na Dönüyor! - Son Dakika
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Avusturya, 2026 Dünya Kupası'na Dönüyor!

05.06.2026 14:14
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1998'den sonra tekrar Dünya Kupası'na katılan Avusturya, J Grubu'nda mücadele edecek.

En son 1998'de kupa heyecanı yaşayan Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 28 yıllık hasrete son verecek.

J Grubu'nda Arjantin, Cezayir ve Ürdün'le yer alan Avusturya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Alman futbol adamı Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak hasrete nokta koydu.

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyetin yanı sıra 1'er yenilgi ve beraberlik alan Avusturya, 19 puanla 2026 biletini kaptı.

8 maçlık eleme grubunda 22 gol atıp 4 gol yiyen Avusturya Milli Takımı grup maçlarında şu sonuçları aldı:

Avusturya-Romanya: 2-1

San Marino-Avusturya: 0-4

Avusturya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0

Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

Avusturya-San Marino: 10-0

Romanya-Avusturya: 1-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya: 0-2

Avusturya-Bosna Hersek: 1-1

Puan durumu:

SıraTakımOGBMAGYGAvPuan
1Avusturya8611224+1819
2Bosna-Hersek8521177+1017
3Romanya84131910+913
4Güney Kıbrıs8224111108
5San Marino8008239-370

Öne çıkan oyuncuları

Avusturya'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki önemli isimleri, Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncular olacak.

Uzun yıllar Real Madrid'de görev yapan David Alaba hem savunma oyuncusu olarak hem de takımının liderliğini yaparak Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Borussia Dortmund'un deneyimli orta sahası Marcel Sabitzer'in yanı sıra Marko Arnautovic ve Konrad Laimer de Avusturya'nın önemli kozları olarak görev alacak.

Avusturya'nın Dünya Kupası geçmişi

Avusturya Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı.

En büyük başarısını 1954'te üçüncü olarak elde eden Avusturya oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 43 gol sevinci yaşayan kırmızı-beyazlılar, kalesinde 47 gol gördü.

Ayrıca, Dünya Kupası tarihinin en gollü maçında Avusturya, İsviçre'yi mağlup etti. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 7-5 Avusturya'nın galibiyetiyle sona erdi.

1934 - Yarı final

1954 - Üçüncü

1958 - Grup aşaması

1978 - İkinci grup aşaması

1982 - İkinci grup aşaması

1990 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Defanslar: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Orta sahalar: Christoph Baumgartner (Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Forvetler: Marko Arnautovic (Kızılyıldız), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)

Maç takvimi

Avusturya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran (TSİ 07.00): Avusturya-Ürdün (San Francisco Stadyumu)

22 Haziran (TSİ 20.00): Arjantin-Avusturya (Dallas Stadyumu)

28 Haziran (TSİ 05.00): Cezayir-Avusturya (Kansas City Stadyumu)

Kaynak: AA

Avusturya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avusturya, 2026 Dünya Kupası'na Dönüyor! - Son Dakika

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