Avusturya, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama erkekler süper takım kategorisinde Avusturya, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 10. gününde kayakla atlama erkekler süper takım yarışları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Jan Hoerl ve Stephan Embacher'den oluşan Avusturya, ilk turda 291,2, ikinci turda ise 277,5 olmak üzere 568,7 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle final turunun düzenlenemediği kategoride Pawel Wasek ve Kacper Tomasiak ile yarışan Polonya, 547,3 puanla gümüş madalya aldı.

Johann Andre Forfang ve Kristoffer Eriksen Sundal'ın mücadele ettiği Norveç ise 538 puanla bronz madalya elde etti.