AXA Sigorta Efeler Ligi\'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasında final serisi başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasında oynanacak final serisi yarın oynanacak maçla başlıyor.
Efeler Ligi'nde play-off finali ilk maçında Halkbank ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Halkbank, yarı final serisinde Galatasaray'ı 2-0'la geçerek finale yükseldi. Ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ise yarı finalde karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-2'lik skorlarla seride 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaştı. Ankara'da oynanan lig maçını Halkbank 3-0 kazanırken, ikinci devre karşılaşmasında ise gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, parkeden 3-1 galip ayrıldı.
Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Seride 2. maç, 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL
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AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 5-6 turu ilk maçında Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir ekibi, galibiyetle sezonu 5. sırada tamamlamayı hedefliyor.
İngiltere'de birçok kulübün sahibi var. Manchester City, Newcastle United ve Hull City gibi takımlar yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı. Şimdi ise Dirk Kuyt ve diğer efsane isimlerin bir İngiliz takımını satın alacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Alexander Djiku yer almazken, sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer aldı.
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Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu. Genç futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi, büyüklerine ikramda bulunan isimler olarak öne çıktı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Okan Buruk ve futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.
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