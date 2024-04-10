AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasında final serisi başlıyor - Son Dakika
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasında final serisi başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi\'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasında final serisi başlıyor

Efeler Ligi'nde play-off finali ilk maçı Halkbank ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak. Halkbank, Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale çıktı. Fenerbahçe ise Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.

10.04.2024 13:46
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasında oynanacak final serisi yarın oynanacak maçla başlıyor.

Efeler Ligi'nde play-off finali ilk maçında Halkbank ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Halkbank, yarı final serisinde Galatasaray'ı 2-0'la geçerek finale yükseldi. Ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ise yarı finalde karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-2'lik skorlarla seride 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaştı. Ankara'da oynanan lig maçını Halkbank 3-0 kazanırken, ikinci devre karşılaşmasında ise gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Seride 2. maç, 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasında final serisi başlıyor - Son Dakika

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