Ayak Tenisi Avrupa Festivali Alanya'da başladı - Son Dakika
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Ayak Tenisi Avrupa Festivali Alanya'da başladı

29.03.2022 19:04
Ayak Tenisi Avrupa Festivali Alanya'da başladı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği "Ayak Tenisi Avrupa Festivali" 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği "Ayak Tenisi Avrupa Festivali" 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmalarda Romanya, Moldova, Danimarka, Slovakya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular, kadın ve erkeklerde tek, çift, 3'lü ve miks kategorisinde mücadele ediyor.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kurulan federasyon olarak Avrupa Şampiyonası düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yarışmaya 6 ülkeden 82 sporcunun katıldığını aktaran Sunkur, "Çok güzel bir ortamda güzel maçlar izliyoruz" dedi.

Sunkur, federasyon olarak yeni olmalarına rağmen yaklaşık 12 yıldır bu sporun gelişmesi için üniversitelerde şampiyonluklar düzenlediklerini aktararak, ayak tenisi sporunu yaymak istediklerini ifade etti.

Bu sporun ülkenin her nokrasına yayılacağını dile getiren Sunkur, "Yüksek maliyetli olmayan önü açık bir spor dalı. Önümüzdeki günlerde daha iyi etkinliklerle bu branşı yaymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Spor Federasyonu, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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