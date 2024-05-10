Spor

- Ayakkabı boyacılığı yapan bilek güreşçisi, Slovakya'daki turnuvada 3. oldu

İSTANBUL - Maltepe'de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan ve bilek güreşi sporuyla ilgilenen Alaattin Şahin, Slovakya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 3. oldu.

Maltepe'de yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 50 yaşındaki Alaattin Şahin, bilek güreşi sporunda Türkiye şampiyonu oldu. Yaklaşık 15 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen Şahin, boya sandığıyla sokak sokak gezdiği Maltepe'nin her yerinde vatandaşlarla da bilek güreşi yapıyor.

Alaattin Şahin, Slovakya'da düzenlenen European Armwrestling Championship'e katılmak üzere geçtiğimiz hafta Slovakya'ya gitti. 90 kilogram kategorisinde rakipleriyle mücadele eden Şahin, elde ettiği 3'üncülük madalyası ile Türkiye'ye döndü.

Evine dönen Şahin'i, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki makamında misafir etti. Bu turnuvada Alaattin Şahin'e destek verdiklerini ifaden eden Kaymakam Tiryaki, önümüzdeki turnuvalarda da Alaattin Şahin'e desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Alaattin Şahin: "2 ay sonra Kazakistan'a yarışmalara gideceğim"

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci olduğu için Slovakya'ya gittiğini söyleyen Alaattin Şahin, "Orada da Grand Master 90 kiloda 3. oldum. 2 ay sonra sanırım Kazakistan'da yarışmalara gideceğim. Kaymakam Bey'den de Allah razı olsun. Hem burada yardımcı oldu hem de 'Orada yardımcı olacağım' dedi. Turnuva için hazırlığımız oldu. Maltepe Stadı'nda çalışıyoruz, çarşamba, perşembe ve cuma günleri çalışıyoruz. Ben ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Önceden sandık sırtımda kahvelerde gezerken beni yıkan yoktu. Yıkana 'Ayakkabıyı sana bedava boyarım' diyordum. Sonra bir gün adamın biri beni yendi. 'Sen kimsin' dedim, o da dünya ikincisiymiş anladım" dedi.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ise yaptığı açıklamada, "Devletimizin temel varlık sebeplerinden biri vatandaşımızın refah huzur ve mutluluğu. Devlet olarak vatandaşların güvenliğini sağlarken öte yandan sporda kültürel alanlarda gelişmelerine de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde Alaattin Şahin isimli vatandaşımız bilek güreşinde Avrupa şampiyonu oldu. Kendileri beni ziyaret ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bilek güreşi geleneksel olarak sokakta kahvehanede evlerimizde vatandaşların kendi aralarında yaptıkları bir çeşit spor müsabakası. Alaattin Bey de bizi uluslararası turnuvalarda en güzel şekilde temsil etti. Orada dereceye girdi, örnek bir vatandaş oldu. Ben kendisini ve camiasını tebrik ediyorum. Bundan sonraki katılacağı müsabakalarda da başarılar diliyorum" diye konuştu.