Ayancık'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yeni Spor Yatırımları - Son Dakika
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Ayancık'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yeni Spor Yatırımları

Ayancık\'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yeni Spor Yatırımları
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi önüne yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Gazi Stadı ve Spor Kompleksi'nde tenis kortu kapatılarak dört mevsim kullanılacak, basketbol ve voleybol sahaları oluşturulacak. Vali Mustafa Özarslan proje alanlarında incelemelerde bulundu; çocuk ve gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çocuk ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak ve ilçenin sportif altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni spor yatırımları hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi önünde yaklaşık bin 200 metrekarelik alan üzerine yarı olimpik yüzme havuzu yapılması planlanıyor. Tesiste 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra çocuk eğitim havuzu, antrenman salonu, soyunma odaları, duşlar ve destek birimlerinin bulunması öngörülüyor.

Ayancık'taki mevcut spor alanlarının daha etkin kullanılmasına yönelik olarak Gazi Stadı ve Gazi Gençlik Merkezi Spor Kompleksi'nde de çeşitli düzenlemeler yapılacak. Proje kapsamında tenis kortunun kapatılarak dört mevsim kullanıma uygun hale getirilmesi, basketbol ve voleybol sahalarının oluşturulması, soyunma ve destek birimlerinin yapılması planlanıyor.

Ayrıca tribün altlarının spor kulüplerinin kullanımına sunulmak üzere depo ve kullanım alanlarına dönüştürülmesi, spor kompleksinin çevre ve güvenlik düzenlemelerinin yenilenmesi hedefleniyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Ayancık ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan spor yatırımlarının proje alanlarında incelemelerde bulundu. Özarslan, çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'dan bilgi aldı. Vali Özarslan, yatırımlarla çocukların ve gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılmasının, farklı branşlarda spor yapabilecekleri modern tesislerin oluşturulmasının ve Ayancık'ın sportif altyapısının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Ayancık'ta yüzme başta olmak üzere farklı spor branşlarında antrenman ve faaliyet imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Mustafa Özarslan, Yerel Haberler, Basketbol, Voleybol, Ayancık, Tenis, Çocuk, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayancık'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yeni Spor Yatırımları - Son Dakika

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