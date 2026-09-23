Aydan Siyavuş'un 7 şampiyonluk rekorunu 28 yıldır Aydın Örs ve Ataman da geçemedi - Son Dakika
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Aydan Siyavuş'un 7 şampiyonluk rekorunu 28 yıldır Aydın Örs ve Ataman da geçemedi

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Basketbol Süper Ligi'nde 7 şampiyonlukla en fazla kupa kazanan başantrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 28 yıldır kırılamıyor. Siyavuş'u 6'şar şampiyonlukla Aydın Örs ve Ergin Ataman izliyor.

Basketbol Süper Ligi'nde 7 şampiyonluk elde eden başantrenör Aydan Siyavuş'un rekoru, 28 yıldır geçilemedi.

Galatasaray'ın başantrenörlüğünü yaptığı 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kazanan başantrenör olma özelliğini koruyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında üst üste 3'er şampiyonluk yaşayan tek başantrenör Aydan Siyavuş, 1983-1984'te de Anadolu Efes'in başında mutlu sona ulaştı.

Siyavuş'u, Örs ve Ataman takip ediyor

Aydın Örs ve Ergin Ataman, 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında üst üste 3 kez, 1995-1996 ve 1996-1997'de ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda da Fenerbahçe Ülker'i şampiyonluğa taşıyarak 6. kez bu başarıya ulaştı.

Ataman ise Anadolu Efes ile 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında, Beşiktaş ile 2011-2012'de, Galatasaray ile de 2012-2013'te şampiyonluk yaşadı.

Ergin Ataman, 3 farklı takımla şampiyon oldu

Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak öne çıkıyor.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012'de Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk özlemine son vererek ligde ikinci kez kupa kaldırdı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda bu kez Galatasaray'ın başında ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başantrenör konumunda bulunuyor.

Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren art arda 4 sezon şampiyonluk yaşadı.

Ligde Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de 4'er kez şampiyonluk yaşayan başantrenörler arasında yer aldı.

En fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör Obradovic

Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan yabancı başantrenör olarak öne çıkıyor.

Sırp çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe yabancı başantrenörlerle sevindi

Sarı-lacivertli ekip, ligde son 11 şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerin yönetiminde elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 3 ve Bogdan Tanjevic ile 2 şampiyonluk kazanan Fenerbahçe, Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez kupayı müzesine götürdü.

Ligde 20 Türk, 7 yabancı başantrenör şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde 20 Türk, 7 yabancı başantrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa, 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Hırvat Neven Spahija, sarı-lacivertlilerin başında 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdı.

Obradovic'in vatandaşı Aleksandar Djordjevic, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli takımla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Litvanyalı Sarunas Jasikevicius da 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

Basketbol Süper Ligi'nde Samim Göreç, Mehmet Baturalp, Şengün Kaplanoğlu, Öner Şaylan, Armağan Asena, Cavit Altunay, Aydan Siyavuş, Faruk Akagün, Rıza Erverdi, Nur Germen, Fehmi Sadıkoğlu, Nadir Vekiloğlu, Çetin Yılmaz, Aydın Örs, Tolga Öngören, Murat Didin, Oktay Mahmuti, Murat Özyer, Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca, Türk başantrenörler olarak şampiyonluk yaşadı.

Şampiyon takımlar ve başantrenörleri

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

SezonŞampiyonAntrenör
1966-67AltınorduSamim Göreç
1967-68İTÜMehmet Baturalp
1968-69GalatasarayPetar Simenov
1969-70İTÜMehmet Baturalp
1970-71İTÜŞengün Kaplanoğlu
1971-72İTÜSamim Göreç
1972-73İTÜÖner Şaylan
1973-74MuhafızgücüArmağan Asena
1974-75BeşiktaşCavit Altunay
1975-76EczacıbaşıAydan Siyavuş
1976-77EczacıbaşıAydan Siyavuş
1977-78EczacıbaşıAydan Siyavuş
1978-79Efes PilsenFaruk Akagün
1979-80EczacıbaşıAydan Siyavuş
1980-81EczacıbaşıAydan Siyavuş
1981-82EczacıbaşıAydan Siyavuş
1982-83Efes PilsenRıza Erverdi
1983-84Efes PilsenAydan Siyavuş
1984-85GalatasarayNur Germen
1985-86GalatasarayFehmi Sadıkoğlu
1986-87KarşıyakaNadir Vekiloğlu
1987-88EczacıbaşıMehmet Baturalp
1988-89EczacıbaşıMehmet Baturalp
1989-90GalatasarayFaruk Akagün
1990-91FenerbahçeÇetin Yılmaz
1991-92Efes PilsenAydın Örs
1992-93Efes PilsenAydın Örs
1993-94Efes PilsenAydın Örs
1994-95ÜlkersporÇetin Yılmaz
1995-96Efes PilsenAydın Örs
1996-97Efes PilsenAydın Örs
1997-98ÜlkersporÇetin Yılmaz
1998-99TOFAŞJasmin Repesa
1999-00TOFAŞTolga Öngören
2000-01ÜlkersporMurat Didin
2001-02Efes PilsenOktay Mahmuti
2002-03Efes PilsenOktay Mahmuti
2003-04Efes PilsenOktay Mahmuti
2004-05Efes PilsenOktay Mahmuti
2005-06ÜlkersporMurat Özyer
2006-07Fenerbahçe ÜlkerAydın Örs
2007-08Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2008-09Efes PilsenErgin Ataman
2009-10Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2010-11Fenerbahçe ÜlkerNeven Spahija
2011-12Beşiktaş MilangazErgin Ataman
2012-13Galatasaray Medical ParkErgin Ataman
2013-14Fenerbahçe ÜlkerZeljko Obradovic
2014-15Pınar KarşıyakaUfuk Sarıca
2015-16FenerbahçeZeljko Obradovic
2016-17FenerbahçeZeljko Obradovic
2017-18Fenerbahçe DoğuşZeljko Obradovic
2018-19Anadolu EfesErgin Ataman
2020-21Anadolu EfesErgin Ataman
2021-22Fenerbahçe BekoAleksandar Djordjevic
2022-23Anadolu EfesErgin Ataman
2023-24Fenerbahçe BekoSarunas Jasikevicius
2024-25Fenerbahçe BekoSarunas Jasikevicius
2025-26Fenerbahçe BekoSarunas Jasikevicius
NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kaynak: AA
Ergin AtamanAydın ÖrsSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydan Siyavuş'un 7 şampiyonluk rekorunu 28 yıldır Aydın Örs ve Ataman da geçemedi - Son Dakika
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