Başkan Çerçioğlu, gençlerin talebine kayıtsız kalmadı

Başkan Çerçioğlu, gençlerin talebine kayıtsız kalmadı
10.01.2026 17:43  Güncelleme: 17:45
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden gençlerin pist talebine duyarsız kalmayarak projenin gündeme alındığını duyurdu. Başkan'ın bu tutumu, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Aydınlı motosiklet tutukunu gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı 'pist' çağrısına kayıtsız kalmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, motoisklet pisti için projenin gündeme alındığını duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, sosyal medyada bir vatandaşın Aydın'a yarış pisti yapılması yönündeki talebe verdiği yanıt, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Başkan Çerçioğlu'nun yorumu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görürken, çok sayıda vatandaş tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda bir kullanıcı, Aydın'a yarış pisti yapılması talebini dile getirerek, "Yaparsa Özlem Başkan yapar" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşıma yorum yapan Başkan Çerçioğlu, "Çağlar, çağrınız bana ulaştı. Pistle ilgili talebinizi gündemimize aldık" ifadeleriyle talebe karşılıksız kalmadı, projenin gündeme alındığını belirtti.

Başkan Çerçioğlu'nun yorumu kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alırken, farklı sosyal medya platformlarında da geniş kitlelere ulaştı. Vatandaşlar, yorumlarda Başkan Çerçioğlu'nun taleplere duyarlı yaklaşımını öne çıkararak, sosyal medya üzerinden gelen isteklere doğrudan yanıt verilmesini olumlu bir tutum olarak değerlendirdi.

Aydın'a yönelik yarış pisti talebi, Başkan Çerçioğlu'nun açıklamasının ardından sosyal medyada daha geniş bir kesim tarafından konuşulmaya başlandı. Paylaşılan yorumlarda özellikle gençler ve motor sporlarına ilgi duyan vatandaşlar, böyle bir çalışmanın ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Çerçioğlu'nun vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak talepleri değerlendirmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından takdirle karşılanırken, konuya ilişkin sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor. - AYDIN

