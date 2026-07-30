Aydın'a Yeni Spor Tesisleri - Son Dakika
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Aydın'a Yeni Spor Tesisleri

Aydın\'a Yeni Spor Tesisleri
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Aydın'da spor yatırımları için imzalanan protokolle, yeni spor salonları ve tesisler inşa edilecek.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan "Aydın Yatırım Sözleşmeleri" kapsamında Nazilli, Çine ve Kuyucak'a spor salonu, Kuşadası Gençlik Kampı'na ek hizmet binası ile Yenipazar Futbol Sahası'na çelik tribün yapılacak.

Aydın'da hayata geçirilmesi planlanan spor yatırımları için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda "Aydın Yatırım Sözleşmeleri" protokolü imzalandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenindeimzalanan protokol kapsamında Nazilli, Çine ve Kuyucak ilçelerine spor salonları kazandırılması, Kuşadası Gençlik Kampı'na ek hizmet binası yapılması ve Yenipazar Futbol Sahası'na altında soyunma odalarının yer alacağı çelik tribün inşa edilmesi planlanıyor. Açıklamada, söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla Aydın'ın spor altyapısının güçlendirilmesinin, gençlerin modern tesislerde spor yapabilmesine ve spor faaliyetlerine erişimin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yatırımların hayata geçirilmesine katkı sunan kurum ve yetkililere teşekkür ederek, projelerin Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'a Yeni Spor Tesisleri - Son Dakika

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