Aydın BBSK Midi Kız Takımı son 16 turuna yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Midi Kız Takımı, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Festival Voleybol Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda grupta oynadığı ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak Son 16 Turu'na yükselmeyi garantiledi.

Şampiyonanın ilk maçında Ünye Spor Adamları ile karşılaşan Aydın BBSK, büyük bir çekişmeye sahne olan ve nefesleri kesen mücadelede rakibini 25-21, 21-25, 25-21, 21-25 ve 15-9'luk karar setinin ardından 3-2 mağlup ederek turnuvaya kritik bir galibiyetle başladı.

Bu galibiyetin getirdiği yüksek moral ve motivasyonla şampiyonanın ikinci maçına çıkan Aydın temsilcisi, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karşısında net bir galibiyet aldı. Başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmada Gümüşhane GSİM'i 25-10, 25-9 ve 25-16'lık net set skorlarıyla 3-0 mağlup eden Aydın BBSK, bu sonuçla gruptan çıkmayı ve Son 16 Turu biletini cebine koymayı başardı.

Aydın BBSK Sporcusuna Fair-Play Ödülü

Aydın BBSK Midi Takımı sporcusu Elasu Keskin, Gümüşhane GSİM maçında sergilediği örnek davranışla fair-play ruhunu sahaya taşıdı.

Elasu, kazanılan sayıya rağmen dürüstlükten ödün vermeyerek fileye temas ettiğini maçın başhakemine bizzat bildirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Yeşil Kart uygulaması kapsamında başhakem tarafından yeşil kart gösterilen sporcu, maç sonunda Fair Play Belgesi ile onurlandırıldı.

Aydın BBSK Midi Kız Takımı, grubundaki son maçında yarın Akdeniz Bilgi SK karşılaşacak ve Son 16 Turu'ndaki nihai rakibi ve eşleşme durumu, bu karşılaşmanın sonucuna göre netlik kazanacak. - AYDIN