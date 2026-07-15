Aydın BBSK Voleybol altyapısında Yengil dönemi - Son Dakika
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Aydın BBSK Voleybol altyapısında Yengil dönemi

Aydın BBSK Voleybol altyapısında Yengil dönemi
15.07.2026 08:36  Güncelleme: 08:37
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, 169 kez milli formayı giyen ve Galatasaray, Arkas Spor, Beşiktaş gibi kulüplerde görev yapan Şükrü Yengil'i Voleybol Altyapı Koordinatörü olarak transfer etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk voleybolunun kariyerli ve deneyimli isimlerinden biri olan Şükrü Yengil'i renklerine bağladı. Mavi-beyazlı ekip, Voleybol Altyapı Koordinatörlüğü görevine Şükrü Yengil'i getirdiğini açıkladı.

Aktif sporculuk kariyerinde 169 kez milli formayı giyen Şükrü Yengil, idari kariyerinde 11 yıl boyunca Galatasaray Spor Kulübü Voleybol Sportif Direktörlüğü görevini yürüttü. 8 yıl Arkas Spor ve 2 yıl İzmir Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde görev alan Yengil, son olarak 3 sezon boyunca Beşiktaş Altyapı Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün Voleybol Altyapı Koordinatörlüğü görevine Şükrü Yengil getirildi. 169 kez Milli formayı giyen; 11 yıl Galatasaray Voleybol Sportif Direktörlüğü, 8 yıl Arkas Spor, 2 yıl İzmir BBSK ve son 3 sezon Beşiktaş Altyapı Koordinatörlüğü yapan Şükrü Yengil'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın BBSK Voleybol altyapısında Yengil dönemi - Son Dakika

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