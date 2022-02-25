Aydın BŞB Avrupa'da finali zora soktu - Son Dakika

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında evinde karşılaştığı İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi finale yükselme şansını zora soktu. Seyircisi önünde 1-0 geriye düşüp 2-1 öne geçtiği maçı tie-break setiyle kaybeden mavi-beyazlılar, rövanş müsabakasını 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde bu kupada adını ikinci kez finale yazdıracak.

Aydın temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü durumunda 15 sayı üzerinden oynanacak altın set kuralı devreye girecek. Challenge Kupası'nda 2019'da başka bir İtalya takımı olan Monza'ya şampiyonluğu kaptıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu kez İtalyan rakibi Scandicci'yi saf dışı bırakarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İspanya temsilcisi CV Tenerife La Laguna deplasmanda Sırp ekibi Tent Obrenovac'ı 3-1 mağlup etti.