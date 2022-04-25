Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü - Son Dakika
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Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü

25.04.2022 12:39
Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenyalı eski oyuncusu Sasa Planinsec ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenyalı eski oyuncusu Sasa Planinsec ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı ekibinin formasını 2019-20 sezonunda da terleten 1.85 boyundaki orta oyuncu Planinsec, 2 yıl sonra yuvaya döndü. Son olarak Galatasaray HDI Sigorta'da görev yapan 27 yaşındaki voleybolcu daha önce Çin'in Zhejiang, Dresdner SC ve Nova KBM Branik takımlarında da forma giydi.

Sloven oyuncuyu yeniden takıma kazandırdıklarını ifade eden  Aydın Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen ve daha önce bizim de formamızı terleten başarılı orta oyuncu Sasa Planinsec ile sözleşme imzaladık. Kendisini tebrik ediyor ve başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

Mavi-beyazlılar, Bolu Belediyespor'dan genç pasör Çağla Salih ile anlaştığını da resmen duyurdu.


Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü
Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü
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Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Aydın, Sasa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü - Son Dakika


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