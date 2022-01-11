Üye Girişi
Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk - Son Dakika

Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk

11.01.2022 11:28
Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın lider Fenerbahçe Opet ile deplasmanda Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesine çıkacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın lider Fenerbahçe Opet ile deplasmanda Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesine çıkacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı FB TV ve TVF Voleybol TV yayınlayacak. Kupada C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.


YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk - Son Dakika Spor


Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor! Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!         
11:27
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu         
11:14
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
HDP'li Semra Güzel'in "Sözlüm" dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş HDP'li Semra Güzel'in "Sözlüm" dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş         
09:59
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı         
09:41
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59

Son Dakika Haberleri
11:27 Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!
11:17 Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek
11:15 Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı
11:14 Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti
11:13 Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu
11:03 Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır
10:56 Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi
10:55 6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla!
10:51 Altının gram fiyatı 804 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 11:34:18. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement