Aydın BBSK’dan smaçör transferi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında smaçör Defne Arlıel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi resmen açıklayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hoş geldin Defne Arlıel! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Defne Arlıel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Defne Arlıel'e Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamızla zaferlerle dolu, unutulmaz bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.