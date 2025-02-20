Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 22. haftasında evinde Aras Kargo ile karşılaşacak. 20 puanla 10. sırada bulunan Aydın ekibi, galibiyet parolasıyla çıkacağı bu mücadelede 23 puana ulaşmayı hedefliyor.

20.02.2025 14:06  Güncelleme: 14:09
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da, Aras Kargo maçı hazırlıkları devam ederken, oyuncular galibiyete odaklandı.

Yaptığı transferle lige iddialı başlayan ancak umduğunu bulamayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin 22. haftasında evinde Aras Kargo ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlı ekip, 'galibiyet' parolasıyla 23 Şubat Pazar günü parkeye çıkacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'de oynanacak müsabakada Aydın ekibi, 17 puanla ligin 11. sırasında yer alan Aras Kargo'yu yenerek puanını 23'e yükseltmek istiyor. 20 puanla ligde 10. sırada yer alan Aydın temsilcisi evinde ağırlayacağı Aras Kargo maçı için galibiyete odaklandı.

Sezonun ilk 3 maçını 3-0 kaybeden ve umduğunu bulamayan Aydın temsilcisi, geçtiğimiz hafta karşılaştığı Vakıfbank'a da 3-0 mağlup oldu. Vakıfbank'a karşı ortaya koyduğu mücadeleye rağmen setleri 25-23, 26-24 ve 25-14 kaybeden Aydın temsilcisi, form grafiğini galibiyet ile taçlandırarak yükseltmek istiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, maç öncesinde kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm Aydınlıları maça davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor - Son Dakika

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