Aydın Büyükşehir Belediyespor Dilan Yaşar\'ı Transfer Etti

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Dilan Yaşar (26) ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Dilan Yaşar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dilan Yaşar'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyazlı formamızla yeni hikayeler yazacağımız, kupayla taçlanacak bir sezon temenni ediyoruz" denildi.