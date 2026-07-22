KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Dilan Yaşar (26) ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Dilan Yaşar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dilan Yaşar'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyazlı formamızla yeni hikayeler yazacağımız, kupayla taçlanacak bir sezon temenni ediyoruz" denildi.
Son Dakika › Spor › Aydın Büyükşehir Belediyespor Dilan Yaşar'ı Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?