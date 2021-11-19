Aydın Büyükşehir Belediyespor, filede Bolu Belediyespor önünde
19.11.2021 10:16
Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Karayolları'nı 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Karayolları'nı 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi OK Gacko'yu 3-0 yenerek avantaj yakalayan Aydın temsilcisi, ligde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
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