Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Maçına Hazır

Spor

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, maç hazırlıklarını tamamladı.

Yaptığı transferle lige iddialı başlayan ancak ilk 3 maçında umduğunu bulamayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan mavi beyazlı ekip, 'galibiyet' parolasıyla 2 Kasım Cumartesi günü parkeye çıkacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'de gerçekleştirilecek olan müsabakada, Aydın'ın Sultanları 15 puanla ligin 2. sırasında yer alan Galatasaray'ı yenerek puanını 9'a yükseltmek istiyor.

Sezonun ilk 3 maçını 3-0 kaybeden ve umduğunu bulamayan Aydın ekibi, ligin 4. haftasında Keçiören Belediye'yi, 5. haftasında da Beşiktaş'ı 3-1 yenerek moral bulmuştu. Ligin 6. haftasında evinde ağırladığı Eczacıbaşı'na karşı iyi bir performans ortaya koyan mavi-beyazlı ekip, rakibine 3-1 yenilmekten kurtulamamıştı. Yükselttiği form grafiğini galibiyet ile taçlandırmak isteyen Aydın Büyükşehir Belediyespor ekibi, Galatasaray'ı yenmek için mücadele edecek. - AYDIN