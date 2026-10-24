Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul temsilcisini 3-1 yenerek liderliğini korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul temsilcisini 3-1 yenerek liderliğini korudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul temsilcisini 3-1 yenerek liderliğini korudu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu'nun 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Geriye düşmesine rağmen kazanan Aydın temsilcisi, namağlup liderliğini sürdürdü.

TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig A Grubu'nun 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi açısından önem taşıyan karşılaşmada Aydın temsilcisi, geriye düşmesine rağmen mücadeleyi kazanmayı başardı.

Mücadelenin ilk setinde iki takım da büyük çekişme yaşarken, 30-28'lik skorla gülen taraf İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-14'lük skorla eşitliği sağladı. Üçüncü sette de rakibine üstünlük kuran Aydın'ın Sultanları, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette kontrolü elinden bırakmayan Aydın temsilcisi, 25-19'luk skorla seti ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki zirve konumunu koruyan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta sonunda namağlup unvanını da sürdürdü. Aydın'ın Sultanları, elde ettiği sonuçla şampiyonluk yolundaki iddiasını ortaya koydu.

Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesporTürkiye Voleybol FederasyonuBüyükşehir BelediyesporİstanbulAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 18:43:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul temsilcisini 3-1 yenerek liderliğini korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei