Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı İlk Galibiyetini Aldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kendi evinde Keçiören Belediyesi'ni ağırladı. Aydın Büyükşehir rakibini 3-1 mağlup ederek ligde galibiyetle tanıştı. Maç sonrası oyuncular galibiyeti taraftarları ile kutladı. Aydın Büyükşehir 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında puan mücadelesi verecek. - AYDIN
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