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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti

Voleybolda Sultanlar Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 17-25, 25-23, 25-23'lük skorlarla sona erdi. Aydın ekibi, 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken, Kuzeyboru ise 8'inci yenilgisini aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru\'yu 3-1 mağlup etti
24.01.2024 - 21:10,
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Voleybolda Sultanlar Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 17-25, 25-23, 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 7 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Aydın ekibi ligdeki 5'inci galibiyetini elde ederken, Kuzeyboru 8'inci yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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