Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru\'yu 3-1 mağlup etti

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''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor•
Voleybolda Sultanlar Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 17-25, 25-23, 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 7 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Aydın ekibi ligdeki 5'inci galibiyetini elde ederken, Kuzeyboru 8'inci yenilgisini aldı.
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