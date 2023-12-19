 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu: Stres yönetimi maç kaybetmemizde etkili - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu: Stres yönetimi maç kaybetmemizde etkili

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 14 puanla 10. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu, stres yönetiminde yaşadıkları sorunun maç kaybetmelerinde etkili olduğunu söyledi. Hamurcu, ikinci yarıda daha iyi sonuçlar alacaklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor\'un başantrenörü Alper Hamurcu: Stres yönetimi maç kaybetmemizde etkili
19.12.2023 - 11:07,
Abone Ol

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 14 puanla 10. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu, stres yönetiminde yaşadıkları sorunun maç kaybetmelerinde etkili olduğunu söyledi.

Alper Hamurcu, AA muhabirine, bazı maçlarda çok iyi oyun çıkarmalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi.

Ligde ilk beş dışındaki tüm takımların galibiyet sayılarının birbirine yakın olduğunu, bu nedenle de zorlu bir ikinci yarının kendilerini beklediğini aktaran Hamurcu, şöyle devam etti:

"Çok daha zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Kritik anlarda stres yönetimini sağlayabilirsek, çok daha fazla maç kazanacağımızı biliyoruz. Açıkçası çok kötü başladık. Alışma süreci... O alışma süreci nedense bizim takımda çok uzun sürüyor. Bunun birçok etkeni olabilir. Çok fazla çözüm üretemedik. İkinci yarı muhakkak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bunun emarelerini hem antrenmanlarda hem maç içerisinde veriyoruz. Dediğim gibi kazanma adına sadece bir yol açmamız gerekiyor. Orayı açtıktan sonra çok daha iyi sonuçlar alacağımız su götürmez bir gerçek."

Hedef play-off

Takımın bu yıl hedeflerini gerçekleştireceğine inandığını aktaran Hamurcu, "Hedefimiz her zaman öncelikli olarak play-off'a girmek ve sonrasında Avrupa kupasına katılıyor olmak. Yani ikinci yarıdaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi, ilk yarıda yapamadığımız o stres yönetimini muhakkak en kısa sürede çözüp, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçları ikinci yarıda galip tamamlamak. Bunu yaptığımızda play-off potasına girmekte bir problem olacağını düşünmüyorum. Bunu yapabilecek azimde, güçte bir takımız. Önemli olan tek şey, o stres yönetimi problemini çözmek." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin sürprizlere açık olduğunu aktaran Hamurcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimsenin beklemediği sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ligin çok beklenmeyeni yapan takımları var. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, bunlardan bir tanesi. Onlar da çok iyi voleybol oynuyor ama tabii ikinci yarı bütün takımlar için çok daha stresli olacak. Geçmiş senelerde öyle ya da böyle ligden düşebilecek ikinci, belki üçüncü takım neredeyse ikinci yarı başında belli oluyordu. Bu sene öyle bir durum söz konusu değil. Birçok takım ligden düşmeye, birçok takım da play-off'a girmeye aday. Bu açıdan çok daha stresli, çok daha yoğun geçeceği aşikar."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Vodafone, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu: Stres yönetimi maç kaybetmemizde etkili - Son Dakika


11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44
Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor

Son Dakika
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:32:10. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu: Stres yönetimi maç kaybetmemizde etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement